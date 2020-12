Borgo a Mozzano



Frana sul Brennero, via ai lavori di somma urgenza

giovedì, 10 dicembre 2020, 19:20

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato oggi all’impresa esecutrice i lavori di somma urgenza per il ripristino della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” nel tratto chiuso ieri in seguito ai danni causati dalla piena del fiume Serchio, dal km 44,300 al km 46,700, in località Borgo a Mozzano.

Gli interventi consistono, in particolare, nella ricostruzione del corpo stradale e del muro di contenimento, per un importo di circa 200mila euro.

Il completamento degli interventi, compatibilmente con le condizioni meteo, è previsto entro 45 giorni.

Il traffico resta deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.