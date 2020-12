Borgo a Mozzano



Montemagni (Lega): “Frana sul Brennero, la Regione solleciti Anas per un intervento complessivo e risolutivo"

mercoledì, 9 dicembre 2020, 14:03

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito al cedimento della strada statale del Brennero nel comune di Borgo a Mozzano.



“L’ennesima frana sulla statale del Brennero a Borgo a Mozzano - afferma - evidenzia, per l’ennesima volta, come sia urgente e fondamentale un intervento risolutivo per mettere in sicurezza l’intero versante.”



“E’ finito il tempo delle promesse e di soli progetti rimasti sulla carta - prosegue il consigliere - ed ora bisogna, viceversa, agire per garantire l’incolumità dei viaggiatori.”



“Sono urgenti - precisa l’esponente leghista - dei lavori ad ampio respiro e non è più sufficiente un’azione di mero rattoppo, ogniqualvolta avvengono dei cedimenti.”



“Chiediamo, dunque - sottolinea la rappresentante della Lega - che la Regione faccia immediatamente sentire la propria voce con Anas, affinchè la situazione venga gestita, nel suo complesso, in modo decisamente più adeguato.”



“Da parte nostra - conclude Elisa Montemagni - predisporremo, dunque, un’interrogazione in cui, appunto, solleciteremo l’ente regionale a pungolare doverosamente chi è deputato a risolvere l’annosa problematica.”