Borgo a Mozzano



Oltre 20 posti di servizio civile per i giovani grazie alla Misericordia

domenica, 13 dicembre 2020, 14:12

Mancano pochi giorni all’uscita del bando dei progetti di servizio civile universale per l’anno 2021 e la Misericordia di Borgo a Mozzano, come tutti gli anni, non si fa trovare impreparata, offrendo una bella opportunità per i giovani del territorio, nonostante il momento difficile.

Saranno più di 20 i posti disponibili per i giovani dai 18 ai 28 anni, residenti nei comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia e Fabbriche di Vergemoli.

Gli interessati possono mandare una mail a info@misericordiaborgo.org o contattare in Misericordia Romina Bacci.