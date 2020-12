Borgo a Mozzano



Questione parcheggi, Bertieri interroga la giunta

mercoledì, 2 dicembre 2020, 08:56

Yamila Bertieri, consigliere Lega a Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", questa mattina ha depositato un'altra interrogazione con oggetto il tema dei parcheggi presenti sul territorio comunale di Borgo a Mozzano.



"Dopo quella riguardante il parcheggio di Roncato discussa alcuni mesi fa - esordisce il consigliere - ne seguono altre due (solo in questo mese) in cui chiedo in una, l'installazione di telecamere videosorveglianza per l'area di sosta a Tempagnano, nell'altra la realizzazione di un posteggio più ampio a Domazzano".



"Tutti noi sappiamo che tali aree - afferma - sono spazi appositamente progettati in modo che tutti possano parcheggiare le auto in sicurezza, non a caso la disciplina che se ne occupa trova la propria ratio nella finalità di salvaguardia dell'ordine pubblico e/o nella regolamentazione delle attività stradali. Uno dei suo scopi, infatti, è evitare la deposizione di veicoli disordinata e casuale che produce disagi alla popolazione, come nel caso di Domazzano in cui più volte è stato segnalato dai residenti".



"La mancanza di un parcheggio più ampio in questa frazione - dichiara Bertieri - costringe le persone a parcheggiare lungo la carreggiata sia di notte che di giorno e pure lo scuolabus sembra che carichi e scarichi gli alunni a San Donato, una piccola frazione distante da Domazzano circa 1 km (proprio per l'assenza di uno spazio sufficiente o idoneo alle manovre). Per questa ragione, il progetto sui parcheggi rappresenta un aspetto importante del sistema della mobilità urbana. Ogni parcheggio realizzato deve essere disposto in base a particolari dimensioni definite dalla legge e prevede posti riservati a disabili e posti riservati a determinate tipologie di vetture".



"Anche le dimensioni sono importanti - sottolinea - perché permettono a tutti gli automobilisti di avere uno spazio a disposizione in cui parcheggiare la propria auto senza recare fastidi, disturbi e danni ad altri veicoli rispettando le regole del vivere civile. Nelle mie interrogazioni ho chiesto di conoscere quale sia l'intenzione della amministrazione dato che il parcheggio di Domazzano è inserito nella fase di previsione del Piano Urbanistico Edilizio del 2019 o entro quale tempo è prevista la sua realizzazione poiché dopo la fase di previsione segue quella di progettazione e realizzazione (in un arco di tempo di 5 anni dall'approvazione del Piano Urbanistico edilizio). Chiedo anche quale sia l'intenzione dell'amministrazione in merito alle telecamere di videosorveglianza poiché, come segnalato dai residenti sia di Domazzano, di Tempagnano e di Roncato le loro auto hanno ripetutamente subito dei danni e infine, se vi è intenzione di installare telecamere di videosorveglianza anche in altri parcheggi pubblici poiché tali atti dannosi nei confronti delle auto dei cittadini, si sono verificati anche in altre frazioni sempre del comune di Borgo a Mozzano".



"Credo - conclude Bertieri - che garantire la sicurezza in tali aree può presentare diverse difficoltà, ma è indispensabile tenere in considerazione l'incolumità delle persone e dei loro mezzi come priorità assoluta".