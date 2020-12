Sabato e domenica arriva Babbo Natale: nuova iniziativa a sostegno delle attività del centro storico

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 18 dicembre 2020, 08:14

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" chiede più confronti e chiare soluzioni per il settore della ristorazione

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:07

L’ultima frana avvenuta sulla S.S. 12 del Brennero, tra Chifenti e il Ponte della Maddalena, come è facilmente comprensibile, sta provocando grossi disagi alla viabilità, sia dei mezzi pesanti che dei mezzi leggeri. In particolare, nelle prime ore del mattino, si formano code importanti, in prossimità dei ponti di collegamento...

martedì, 15 dicembre 2020, 09:43

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", continua i suoi sopralluoghi sul territorio a seguito di nuove segnalazioni

lunedì, 14 dicembre 2020, 08:46

Svolta nella raccolta rifiuti: dal 1 gennaio 2021 anche il comune di Borgo a Mozzano passerà alla gestione Ascit. Ad annunciarlo è stato stamattina il primo cittadino Patrizio Andreuccetti

domenica, 13 dicembre 2020, 17:52

Così Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo di "Orgoglio Comune", commenta il mancato passaggio in zona gialla della Regione Toscana

domenica, 13 dicembre 2020, 17:23

Per tutti sono giorni di festa diversi dai consueti che eravamo abituati a vivere. La pandemia ha radicalmente mutato i contatti umani e sociali e non sarà il Natale degli anni passati. Tuttavia la gente ha voglia di pensare in positivo e non perde il senso di comunità