Borgo a Mozzano



Strenna natalizia per le famiglie di Cune grazie al Comitato Paesano

domenica, 13 dicembre 2020, 17:23

di simone pierotti

Per tutti sono giorni di festa diversi dai consueti che eravamo abituati a vivere. La pandemia ha radicalmente mutato i contatti umani e sociali e non sarà il Natale degli anni passati. Tuttavia la gente ha voglia di pensare in positivo e non perde il senso di comunità. Così la pensano gli abitanti della frazione di Cune, nel comune di Borgo a Mozzano, un borgo di circa 160 abitanti: il Comitato Paesano, in collaborazione con le altre associazioni paesane, si sta impegnando per vivere il Natale nella maniera più serena e gioiosa possibile.

Già installata, grazie ai volontari del Comitato, l’illuminazione natalizia lungo le vie del paese, è stato realizzato il tradizionale presepe realizzato dai bambini, che quest’anno è stato intitolato “Distanti ma vicini”. Il presepe è visitabile all’interno della chiesa di Cune.

Oggi un gruppo di volontari del Comitato Paesano si è ritrovato e, dividendo il paese in zone, ha consegnato a tutte le famiglie una simpatica e molta apprezzata strenna natalizia, formata da un pacco di biscotti tradizionali realizzati da un forno locale, e lo speciale calendario 2021 donato dal compaesano Pierluigi Salsini, noto vignettista, con una selezione di caricature di personaggi del paese. Un piccolo ma significativo pensiero per sentirsi vicini in un momento in cui si chiede di stare distanti.