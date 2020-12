Borgo a Mozzano



Un convegno sul welfare del domani: da Borgo a Mozzano si costruisce il futuro

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:17

di simone pierotti

Questa mattina, presso la sala del consiglio comunale, l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Patrizio Andreuccetti e dall’assessore al sociale Roberta Motroni, ha presentato la giornata di formazione e confronto che si svolgerà mercoledì 16 dicembre. Per evidenti ragioni legate alle restrizioni imposte dal covid-19, non sarà possibile lo svolgimento dell’evento in presenza ma sarà esclusivamente on-line e l’accesso sarà aperto e libero per quanti si registreranno tramite la pagina internet del comune o contattando l’Ufficio Sociale.

Tema del convegno – dibattito, che durerà dalle 9:30 alle 16, sarà lo stato sociale del futuro, alla luce dei recenti ed enormi mutamenti imposti dall’ultimo difficile anno: “Alla ricerca di un linguaggio Comune – Costruiamo il welfare di domani” è il titolo della giornata che varrà anche come corso di accreditamento all’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana.

“L’evento nasce – esordisce l’assessore Motroni – da un’idea della d.ssa Emma Viviani, moderatrice dei lavori, e parte dal principio che il sistema del welfare debba essere rivisto ed offrire risposte diverse alla luce del particolare momento. Sarà importante ascoltare e confrontarci tra le tante esperienze ed associazioni che interverranno, saranno rappresentati i mondi della scuola, il terzo settore, il sociale. Avremo interventi con personalità dell’USL, delle associazioni del territorio, come la Misericordia, oggi rappresentata dal Governatore Gabriele Brunini, la Caritas, il Centro per l’Impiego”.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti: “E’ importante avere contribuito ad organizzare un evento che si rivolge al futuro in una fase così complicata, dando risposte ad una realtà in continua evoluzione, coinvolgendo anche il mondo della scuola”. Alla conferenza era presente, come detto, Gabriele Brunini: “Ringrazio l’amministrazione per questa opportunità, porteremo la nostra testimonianza di associazione che sta affrontando importanti cambiamenti. Tra gli esempi porterò quello della Rsa, da noi gestita, che sta attraversando una fase di riorganizzazione”.