26 posti per fare il servizio civile alla Misericordia

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 10 gennaio 2021, 10:04

Marina Motroni, responsabile Fratelli d'Italia di Borgo a Mozzano, denuncia il disagio che i cittadini della frazione di Cune stanno subendo a causa delle condizioni metereologiche

sabato, 9 gennaio 2021, 11:01

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", accoglie le molte segnalazioni che le sono pervenute dagli agricoltori della sua terra natìa, la Garfagnana, sopratutto dopo il maltempo che l'ha investita in questi giorni

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:59

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, Orgoglio Comune, interviene in merito al taglio delle piante poste lungo la strada dopo gli ultimi disagi dovuti al maltempo

mercoledì, 6 gennaio 2021, 11:14

Era attesa e non si è fatta attendere: la neve è caduta copiosa su tutto il territorio di Borgo a Mozzano, in particolare le frazioni montane che, dalle prime ore del mattino, hanno offerto uno spettacolo suggestivo come non si vedeva da diversi anni. Foto

lunedì, 4 gennaio 2021, 09:07

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene in merito al passaggio, dal primo giorno dell'anno, del servizio di raccolta rifiuti da Sistema Ambiente ad Ascit

domenica, 3 gennaio 2020, 19:26

Si sono chiusi i lavori del consiglio comunale per il 2020 con le varie approvazioni di fine anno in materia economica e finanziaria. Ampio e variegato l’ordine del giorno (ben 21 gli argomenti) che è stato discusso, ovviamente, in video conferenza