Borgo a Mozzano, manca la luce in tre frazioni

mercoledì, 6 gennaio 2021, 11:14

Neve a bassa quota anche nel comune di Borgo a Mozzano, dove però si segnalano i primi problemi legati alla mancanza di luce in alcune frazioni e alla viabilità.



Ad aggiornare sulla situazione è il sindaco Patrizio Andreuccetti: "Manca la luce in quasi tutto Valdottavo, Tempagnano, Partigliano. Siamo in coordinamento con Enel. Sulle piante, su problematiche a Dezza Alta e Motrone, e sulle strade, sono attivi operatori ed operai. Progressivamente cerchiamo di arrivare ovunque".



Notizia in aggiornamento