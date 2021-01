Borgo a Mozzano



Brennero, Andreuccetti ai cittadini: "State lontani dalla frana"

domenica, 24 gennaio 2021, 17:32

Il primo cittadino di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, a seguito della nuova frana che si è abbattuta sulla statale del Brennero, si è appellato ai propri concittadini perché rimangano lontani dell'evento franoso.



"Da sindaco - ha esordito -, con l'autorità che mi compete, ordino a tutti i cittadini di rimanere lontani dalla frana intercorsa sulla statale tra Ponte del Diavolo e Chifenti. L'evento franoso è ancora in corso, pertanto stare nelle vicinanze è quantomai pericoloso. Anas è sul posto, così come i tecnici Enel stanno verificando lo stato dell'arte dei tralicci in zona".



Nel merito di quanto successo ha ribadito: "La fragilità del nostro territorio, legata a continui eventi atmosferici impattanti, deve interessare in maniera strutturale stato e regione. Qua non siamo più di fronte a situazioni sporadiche, ma ad una vera e propria emergenza continua. Ci vogliono sia molti più fondi per la prevenzione sia il rimborso di ogni spesa che i comuni sostengono per intervenire per la messa in opera successiva. È in gioco la sicurezza della nostra gente e del nostro territorio: i comuni, anche con tutte le risorse e le energie di cui dispongono, da soli non possono farcela".



"Come sempre -ha concluso -, noi siamo disponibili a collaborare, ma ora va cambiato davvero registro. Non si può più aspettare: i miliardi del recovery fund spendiamoli anche per le zone più a rischio dissesto idrogeologico come la nostra. Non esistono più notti, non esistono più feste, come c'è un'allerta meteo si vive con l'ansia e la sensazione di essere lasciati da soli ci pervade. La fortuna di oggi è che la strada era già chiusa, altrimenti saremmo probabilmente qua a raccontare una immane tragedia. La nostra terra non può più attendere".