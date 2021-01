Borgo a Mozzano



Brennero invaso dall’acqua: video-denuncia di un abitante di Chifenti

sabato, 23 gennaio 2021, 12:25

di simone pierotti

Ancora piogge abbondanti, come è normale che accada nella stagione invernale, e a Chifenti, lungo la strada Statale 12 del Brennero, si ripete il consueto “fenomeno”, o meglio disagio, della “moltiplicazione” dell’acqua e del fango. Lo mostra, con amarezza e rabbia, uno degli abitanti della zona, Michele Mazzanti, che ha realizzato un video lungo la strada, questa mattina.

L’uomo passeggia avanti e indietro lungo il lato destro della carreggiata del Brennero, nei pressi delle abitazioni, mostrando la grande quantità di acqua e fango a cui le zanelle e i tombini non riescono a fare da filtro. “Ho fatto questo video per mettere in mostra una situazione che si ripete ogni volta che piove, io e gli altri abitanti la segnaliamo da anni alle autorità competenti ma niente, nessuno ci dà ascolto! Manca la semplice manutenzione, la pulizia delle zanelle, per esempio! Siamo noi abitanti stessi ad effettuarlo, quanto possibile. Non a caso nei tratti da noi puliti il livello dell’acqua è molto più basso rispetto al resto della strada. A noi non resta che denunciare ancora il problema!”.