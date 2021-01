Borgo a Mozzano



Brennero, Mallegni (FI): “È l'ora di un congruo investimento"

martedì, 26 gennaio 2021, 17:05

Sul tema della frana che ha interessato la statale del Brennero, prolungando la chiusura dell'arteria e i relativi disagi ai cittadini, interviene anche il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.

”E’ l’ora che si faccia un congruo investimento – commenta il senatore - su questa via di comunicazione di grande importanza per la zona, che presenta da anni gravi criticità. Il fiume infatti a causa di un alveo sempre più alto e ingombrato da alberi, flagella costantemente e, in questo periodo di piena, anche violentemente la strada provocandone pericolosi cedimenti. Non a caso il tratto franato il 9 dicembre era più o meno il medesimo interessato dallo stesso fenomeno nel 2014. E la stessa pericolosità si ha nel tratto poco più a valle, dove il semaforo del cantiere è diventato ormai definitivo”.

“I sindaci dei comuni attraversati dalla SS 12 del Brennero – precisa l'esponente azzurro e consigliere comunale Cristina Benedetti -, con quello di Borgo a Mozzano in testa, devono pretendere che la strada venga messa in totale sicurezza, anziché accontentarsi di piccoli, ed a quanto dimostrato, non durevoli interventi di rattoppo”.



G. B.