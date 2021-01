Borgo a Mozzano



Brennero, sul web esplode la rabbia dei cittadini: tra chi invoca l'esercito e chi chiede risarcimenti

martedì, 26 gennaio 2021, 11:00

di giuseppe bini

La nuova frana che ha investito la statale del Brennero ha gettato nello sconforto più totale i fruitori abituali dell'arteria, che già stremati da anni di disagi che periodicamente ritornano, adesso vedono prolungarsi a "data da destinarsi" la riapertura della strada.



Ormai da giorni il problema viabilità è diventato insostenibile, con pulman e camion che intasano il ponte di Calavorno, e con gli autmobilisti provenienti dalla val di Lima divenuti a tutti gli effetti un "popolo in coda". La nuova frana accende il dibattito sulla necessità di una viabilità alternativa, con i cittadini che affidano al web rabbia, delusioni, critiche e proposte.



"Da Chifenti al Borgo - scrive Mauro Pieri - sono 5 km ormai al collasso. Urgente un ponte che ci colleghi stabilmente con l'unica arteria importante della vallata. La "fondovalle!". Dall'ex Alce di Fornoli in parallelo al ponte ferroviario. Sennò inutile continuare a sognare rilanci fiabeschi se l'unica via di accesso è una "mulattiera".



Tante le testimonianze dell'inevbitabile congestione che anche stamani è avvenuta a Calavorno, sin dalla prima mattina. "Senza polemiche - scrive Mariavittoria Castrucci -, con uno sguardo al domani: con la consapevolezza che la situazione degli assi stradali e la viabilità della Valle è al collasso e con la consapevolezza che ci vorrà tempo per i lavori. Partiamo nel dare una risposta ai cittadini e alle imprese - le sue proposte -: magari nelle ore di punta presenza di vigli o un semaforo; un sopralluogo sul Ponte di Calavorno per verificarne la tenuta. Sul latte versato non ci si può più piangere, è il momento di rimboccarsi le maniche".



"Ieri alle 7:40 i pullman per Lucca erano ancora bloccati nel traffico del ponte di Calavorno - conferma Paolo Simoncini -, unica via d'uscita da questa valle di lacrime. Fare poco più di 20 km per andare a scuola è diventato un percorso a ostacoli, un'avventura, un viaggio verso l'impossibile. Avevano promesso di potenziare il trasporto pubblico... invece siamo isolati in una zona rossa perenne. Vergogna assoluta!".



Per tornare alla situazione creata dalla frana, il futuro candidato sindaco a Bagni di Lucca Fiorenzo Recchia chiede l'intervento dell'esercito. "Visto che la viabilità e il dissesto geologico sono giunti a livelli catastrofici - scrive in un post -, perché non invitiamo l'esercito? Il genio militare Italiano è uno dei migliori al mondo e ci potrebbe darci una mano nel sistemare questi problemi. Inoltre gli enti responsabili dovrebbero dare una stretta ai proprietari dei terreni lungo le strade a tenere pulito come è il loro obbligo, o lo fanno loro o lo fa l'ente e li porge il conto".



C'è anche però chi mette l'accento sulle eventuali responsabilità, per un problema divenuto atavico e che falcidia la vita di cittadini e imprese.



"Purtroppo - scrive Quirino Fulceri -, sempre senza polemica, qualche responsabilità andrebbe cercata, se oggi siamo in queste condizioni è dovuto alle scelte fatte "ieri". Possibile che non ci sia mai un responsabile? E' una situazione imbarazzante. Se non cambiamo atteggiamento è difficile pensare che il futuro possa essere migliore".



"La chiusura del Brennero, con il relativo giro da Calavorno, ci costa soldi e tempo - commenta Monica Carciani -, per quest disagi dovremmo fare una class action e chiedere i relativi risarcimenti verso gli enti responsabili. La situazione va avanti da anni".



Non manca chi chiama in causa i politici del territorio: "Abbiamo un senatore garfagnino - si legge in un post -, facciamoci sentire, va be che lui si sposta in elicottero e la questione non gli tange più di tanto".