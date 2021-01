Cane scappa per i tuoni e i botti, salvato dalla polstrada

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 2 gennaio 2020, 12:58

Così il consigliere di Borgo a Mozzano, ma originario dell'alta Garfagnana, Yamila Bertieri, dopo i disagi causati dalla copiosa neve scesa in Valle del Serchio

sabato, 2 gennaio 2020, 10:59

2 gennaio 2021, una data da ricordare per gli ospiti e gli operatori della RSA "Don Alessio Bachini" della Misericordia di Corsagna. Nella mattinata odierna sono state somministrate le prime dosi di vaccino contro il Coronavirus

giovedì, 31 dicembre 2020, 15:05

La Regione Toscana sta procedendo alla urgente vaccinazione anti-covid degli ospiti delle RSA, trattandosi di persone particolarmente “fragili”, ma grazie alla Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano emerge una problematica non da poco che potrebbe rendere difficoltoso ed incompleto il procedimento

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:55

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", torna ad affrontare una tematica del suo territorio

giovedì, 31 dicembre 2020, 08:33

I comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli e Stazzema hanno aderito all'avviso pubblico lanciato dal MIBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – per favorire la rinascita e la rigenerazione culturale, turistica ed economico-sociale dei piccoli borghi

mercoledì, 30 dicembre 2020, 08:26

Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", torna ad evidenziare un problema che alcuni cittadini della Garfagnana e della Mediavalle da diverso tempo le segnalano