Frana sul Bennero, Forza Italia: "Il sindaco metta in campo le decantate sinergie"

lunedì, 25 gennaio 2021, 16:13

Il direttivo di Forza Italia Mediavalle interviene in merito al movimento franoso che nella giornata di ieri ha interessato la martoriata statale del Brennero, chiedendo un intervento coraggioso e finalmente risolutivo, senza lesinare una freccatina al primo cittadino di Borgo a Mozzano.



"La frana che oggi ha interessato la SS del Brennero all'altezza del Ponte del Diavolo - esordisce Forza Italia Mediavalle -, ha evidenziato ancora una volta la pericolosità di questa importante strada. Paradossalmente dobbiamo ringraziare il fiume Serchio che i primi di dicembre, con la sua piena, ne fece franare una parte comportando la chiusura, altrimenti oggi saremo a parlare di disgrazia (annunciata). Ma per quanto tempo ancora, la sorte ci risparmierà un lutto? Una strada statale di grande importanza per la nostra zona, visto che collega Lucca con la montagna pistoiese, presenta in soli 2 km gravi criticità".



"Il fiume infatti - proseguono i membri del direttivo Benedetti, Santini, Gemignani e Lucchesi -, a causa di un alveo sempre più alto e ingombrato di alberi, flagella costantemente e, in questo periodo di piena, anche violentemente la strada provocandone pericolosi cedimenti. Non a caso il tratto franato il 9 dicembre era più o meno lo stesso interessato dallo stesso fenomeno nel 2014. E la stessa pericolosità si ha nel tratto poco più a valle, dove il semaforo del cantiere ormai è diventato definitivo. Anche la rete termosaldata che avrebbe dovuto trattenere gli alberi ed i massi lato monte, oggi ha ceduto manifestando tutta la sua impotenza".



"È in momenti come questi - incalzano quindi gli esponenti azzurri - che si vede la forza politica di un sindaco e i primi cittadini dei comuni attraversati dalla SS 12 del Brennero, con quello di Borgo a Mozzano in testa, devono mettere a frutto le tanto decantate sinergie e pretendere che la strada venga messa in totale sicurezza, anziché accontentarsi di piccoli, ed a quanto dimostrato, non durevoli interventi di rattoppo".



"Serve un atto forte di coraggio - chiude infine Forza Italia - che blocchi la riapertura della strada fino a quando non sia stato attuato un celere ma definitivo e risolutivo intervento da parte di Anas ed Autorità di Bacino, sia sull'alveo del fiume che sul lato monte".