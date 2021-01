Borgo a Mozzano



Maltempo, Bertieri: "Danni agli agricoltori, serve manutenzione"

sabato, 9 gennaio 2021, 11:01

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", accoglie le molte segnalazioni che le sono pervenute dagli agricoltori della sua terra natìa, la Garfagnana, sopratutto dopo il maltempo che l'ha investita in questi giorni.



"La Garfagnana - esordisce - è nota, oltre che per la sua storia e per la sue montagne, anche per i suoi prodotti tipici il cui panorama si è evoluto nel corso di questi ultimi anni perché spinto anche dalla ricerca di nuovi mercati. Le produzioni tradizionali sono il grano, il mais e il farro che dopo il riconoscimento della IGP, da pochi ettari è salito ad oltre 200 ettari e costituisce la coltura più diffusa in questa terra mentre, negli ultimi anni, si sono sviluppate altre coltivazioni come il mais "ottofile", i fagioli, le patate, le coltivazioni di piccoli frutti e la melicoltura ma,

molti altri prodotti agroalimentari fanno parte della tradizione gastronomica locale e rientrano nell'ambito delle produzioni tipiche della Garfagnana".



"La situazione che però si è creata in questi ultimi giorni - afferma - non è stata semplice perché amici agricoltori mi hanno segnalato che alcune strutture (in cui sono custoditi mezzi e attrezzi agricoli o animali da allevamento) sono state invase dalla neve, ci sono stati problemi a raggiungere le aziende agricole perché le strade erano bloccate con il rischio di far rimanere isolati gli animali e linee telefoniche e internet assenti perche danneggiate. Molte quindi, sono state le difficoltà alle imprese agricole, perché la diminuizione improvvisa delle temperature e la neve ha rischiato di danneggiare totalmente le produzioni invernali per non parlare dei problemi legati alla mancanza dell'elettricità per molte ore".



"Mi auguro che sia attivata una buona politica di manutenzione del territorio - conclude - perché nel 2021 non è accettabile trovarsi in queste condizioni con intere famiglie rimaste senza luce, senza riscaldamento e senza acqua. Credo che devono esserci dei concreti controlli nel fare osservare le ordinanze come quelle che hanno per oggetto l'obbligo del taglio delle piante al in prossimità delle strade e vicine ai cavi delle linee elettriche o telefoniche. Un grazie agli operatori e ai molti volontari che si sono messi subito a disposizione sul territorio per aiutare nei vari interventi di ripristino delle strade e delle utenze".