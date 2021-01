Borgo a Mozzano



Maltempo, monitorata la piena del Serchio

sabato, 23 gennaio 2021, 10:18

Maltempo in Garfagnana e Mediavalle e occhi puntati sul Serchio. Il fiume, potente ma sotto controllo, è stato costantemente monitorato.



"Il fiume, per fortuna, è sotto controllo - commenta il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti -. La paura, come spesso accade, c'è stata, infatti eravamo pronti, amministratori, operai, forze dell'ordine, a fare tutto quanto era necessario per intervenire. Siamo contenti che sia bastato il presidio. Sul territorio c'è qualche smottamento su cui agire; in particolare la panoramica rimane chiusa fino a nuova comunicazione".



Foto e video di Ciprian Gheorghita

