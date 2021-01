Borgo a Mozzano



Montemagni (Lega): “Frana Brennero, serve intervento radicale e risolutivo”

martedì, 26 gennaio 2021, 16:02

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene dopo la recente frana che ha interessato il tratto di strada (già chiuso per smottamento) del Brennero.



“La situazione di grave disagio per l’intero territorio - afferma - è stata ben documentata dal nostro consigliere comunale di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri, presente fin dalla mattina sul luogo della frana, a differenza di tanti amministratori di maggioranza che si sono presentati a fare passerella solo alla sera".



“I cittadini chiedono quanto prima delle risposte concrete da chi in questi anni ha gestito con negligenza e insufficienza l’intero territorio - aggiunge il responsabile degli enti locali provinciale Mauro Santini.”



“E’ finito il tempo delle vacue promesse e di potenziali futuribili progetti rimasti sulla carta - riprende il consigliere regionale - ed ora occorre, finalmente, agire prontamente per garantire l’incolumità dei viaggiatori".



“Sono, quindi, improcrastinabili - precisa l’esponente leghista - dei lavori ad ampio respiro e non è più sufficiente un’azione di mero rattoppo”.



“Chiediamo, dunque - sottolinea la rappresentante della Lega - che la Regione faccia immediatamente sentire la propria voce con Anas, affinchè la criticità venga gestita, nel suo complesso, in modo decisamente più adeguato”.



“Da parte nostra - conclude Elisa Montemagni - ricordo che avevamo, già a suo tempo, predisposto un atto in cui, appunto, sollecitavamo l’ente regionale a pungolare chi è deputato a risolvere l’annosa e grave problematica. Vista la complessiva situazione di stallo, siamo pronti ad interessare, dunque, i nostri parlamentari".