Motroni (FdI): "Cune, preoccupazione per la linea telefonica"

domenica, 10 gennaio 2021, 10:04

Marina Motroni, responsabile Fratelli d'Italia di Borgo a Mozzano, denuncia il disagio che i cittadini della frazione di Cune stanno subendo a causa delle condizioni metereologiche.

"Preoccupazione a Cune, ridente frazione di Borgo a Mozzano con 130 abitanti stanziali, per lo più anziani - afferma -, per le condizioni meteorologiche ma soprattutto per l'incuria con cui Telecom sta mantenendo la linea telefonica. Sulla linea sono appoggiate diverse piante già da parecchio tempo creando molta preoccupazione per l'eventuale interruzione di energia elettrica, ma ora la situazione di disagio che si è creata per l'assenza di segnale sui telefoni cellulare desta ancora più preoccupazione perchè si rischia l'isolamento totale di tutte le persone. La popolazione anziana è particolarmente elevata in questa frazione quindi il telefono è un elemento vitale, e non a caso si usa questo termine, per segnalare problemi di salute magari immediati".

"È necessario quanto prima un intervento - conclude -, lo abbiamo chiesto all'amministrazione comunale e direttamente a Telecom. E' però il caso che tutti sappiano che se gli interventi venissero fatti prima certi disagi non avverrebbero".