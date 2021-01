Borgo a Mozzano



Neve a bassa quota, disagi per la mancanza di luce a Borgo a Mozzano

mercoledì, 6 gennaio 2021, 11:14

di simone pierotti

Era attesa e non si è fatta attendere: la neve è caduta copiosa su tutto il territorio di Borgo a Mozzano, in particolare le frazioni montane che, dalle prime ore del mattino, hanno offerto uno spettacolo suggestivo come non si vedeva da diversi anni.

Al di là dello spettacolo, l’Epifania si è portata via le feste ma non il maltempo e i disagi ad esso legati, per il ghiaccio e la caduta di piante. Qualche problema, ma contenuto, per quanto riguarda la viabilità, con le squadre del comune che stanno battendo, da diverse ore, le strade del capoluogo e delle frazioni, ma anche disagi legati alla mancanza di corrente elettrica.

Al momento manca la luce a Valdottavo, Tampegnano, Partigliano, Tombeto, parte del capoluogo e di Corsagna. Sulle piante, problematiche a Dezza Alta e Motrone, e lungo la strada Particelle – Corsagna, ma a quanto pare, sono state risolte prontamente.

Intanto l’amministrazione comunale ha comunicato che, vista la situazione di maltempo, e alla luce delle previsioni atmosferiche, è stato deciso che le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte lunedì 11 gennaio.