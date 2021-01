Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Servizio Ascit, chiediamo migliore informazione da parte degli amministratori"

lunedì, 4 gennaio 2021, 09:07

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene in merito al passaggio, dal primo giorno dell'anno, del servizio di raccolta rifiuti da Sistema Ambiente ad Ascit.



"Pur comprendendo le difficoltà del momento legate alla pandemia - esordisce -, abbiamo constatato che le informazioni sull'argomento in possesso dei cittadini non sono sufficienti. Soprattutto i residenti delle frazioni in cui fino ad adesso c'era una raccolta di prossimità, non hanno ben compreso cosa cambia adesso, se e dove sono i punti di raccolta e come comportarsi con i bidoncini. Le utenze non domestiche inoltre non hanno avuto nessuna indicazione se non che il loro calendario corrisponde a quello delle utenze domestiche".

"Inoltre - prosegue -, nonostante che sia sulla pagina ufficiale del comune che su quella di Facebook si inviti a telefonare al numero verde di Ascit, è praticamente impossibile avere chiarimenti perché nessuno risponde. Riteniamo quindi opportuno che assessori, consiglieri e referenti di frazione si adoperino ad informare i cittadini attraverso i metodi ed i modi che riterranno più idonei, noi nel nostro piccolo e per le informazioni in nostro possesso lo stiamo facendo".



"Inoltre - continua il gruppo - già è evidente che il nuovo gestore ha apportato delle modifiche sostanziali al servizio: 1) la raccolta del multimateriale prima era fatta due giorni a settimana e adesso i due giorni sono solo a settimane alterne e questo potrà essere un problema soprattutto in estate quando il consumo di acqua e bevande in bottiglia aumenterà; 2) la raccolta del solo vetro è quindicinale e questo potrebbe non essere sufficiente; 3) il bidoncino per la raccolta del rifiuto organico da tenere in casa è di dimensioni davvero troppo piccole anche per famiglie composte da solo due persone, immaginiamoci per quelle più numerose. Questo comporterà inoltre uno spreco di sacchetti (a proposito perché non possiamo utilizzare quelli compostabili della spesa come fatto fino ad oggi anziché usare altri sacchetti creando un ulteriore rifiuto in più?)"



"Nella speranza che il servizio possa e venga modificato e di conseguenza migliorato strada facendo - conclude -, e per questo motivo ci ripromettiamo di giudicarlo quando sarà a pieno regime, torniamo a chiedere una maggiore e migliore informazione da parte degli amministratori".