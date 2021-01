Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Un incontro per trarre insegnamento da questa esperienza"

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:59

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, Orgoglio Comune, interviene in merito al taglio delle piante poste lungo la strada dopo gli ultimi disagi dovuti al maltempo.



"L'idea proposta dal nostro sindaco delle ordinanze a raffica per obbligare i proprietari "frontisti" a tagliare le piante poste lungo le strade, problematica più volte segnalata anche da noi - esordisce -, la condividiamo ma non con la logica del "a chi tocca tocca", ma mettendo in campo un'opera di monitorizzazione efficace ad accertare tutte le violazioni delle ordinanze".



"Questo - spiega - è un problema evidenziato da anni ma che a dire il vero è sempre stato in parte sottovalutato. Serve quindi far rispettare le ordinanze, che a dire il vero ci sono sempre state da parte delle amministrazioni. In generale la manutenzioni nel nostro territorio non sono sempre celeri e puntuali; anche da parte dell'amministrazione comunale si deve e si può fare di più. Inoltre, teniamo a precisare che le linee della luce o del telefono che passano sul territorio devono essere manutentate adeguatamente sopratutto dagli enti preposti come nel caso di San Romano, Motrone, località a Colle, Castello, Dezza e altre".



"Guasti che risultano a "macchia di leopardo" - incalza - definizione dataci dagli operatori Enel che fa ben capire la criticità in cui versa il nostro territorio. Rimaniamo basiti e arrabbiati perché sono bastati pochi centimetri di neve per far mettere in ginocchio Borgo a Mozzano. L'amministrazione deve farsi carico di queste problematiche e dove di competenza intervenire programmando con un'attenzione maggiore e soprattutto deve farsi carico, insieme agli altri comuni della Mediavalle, di un'azione congiunta verso quegli enti e quelle aziende che sono coinvolte in questa emergenza e che non possono continuare a pensare di gestire i loro servizi come lo hanno fatto fino ad oggi".



"Per far sì che non si ripetano i disagi che ci sono stati e che in parte ancora sono presenti sul nostro territorio - conclude -, proponiamo di creare un'occasione di confronto tra amministrazione, associazioni coinvolte e minoranza, una sorta di de-briefing, in modo da poter trarre insegnamento e possibili miglioramenti da questa esperienza. Ci teniamo a ringraziare tutti gli interpreti coinvolti, fin dalle prime ore dell'alba di ieri, nella gestione e nella risoluzione di tutte le problematiche che si sono create, con vero spirito di abnegazione e attaccamento alla nostra comunità".