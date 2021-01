Borgo a Mozzano



Prime dosi alla Rsa della Misericordia di Corsagna: tra i vaccinati anche una centenaria

sabato, 2 gennaio 2020, 10:59

2 gennaio 2021, una data da ricordare per gli ospiti e gli operatori della RSA "Don Alessio Bachini" della Misericordia di Corsagna. Nella mattinata odierna sono state somministrate le prime dosi di vaccino contro il Coronavirus.



Grandi sorrisi tra gli ospiti, tra i quali anche una centenaria, che hanno aderito tutti con molto entusiasmo al Vaccino-day della prima struttura della Valle. Un grande passo per la piccola struttura per tornare alla normalità dopo mesi di sacrifici e attenzioni.



Il consiglio direttivo della Misericordia ringrazia il personale della struttura che in questi lunghi mesi di emergenza ha accudito gli ospiti con dedizione e una grande umanità, sopperendo anche alla mancanza degli affetti dei familiari, ed è proprio questo che caratterizza la struttura, la familiarità che vi si respira.