Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano si consegna il primo alloggio popolare del 2021

lunedì, 8 febbraio 2021, 12:48

Una bella notizia in questo periodo di emergenza e di crisi economica viene dal comune di Borgo a Mozzano dove mercoledì è stato assegnato il primo alloggio del 2021. L'appartamento è stato consegnato dall'assessore alle politiche sociali e vice sindaco, prof.ssa Roberta Motroni, mercoledì 3 febbraio.



"Siamo molto felici che il beneficiario sia un anziano che si trovava in precarie condizioni abitative, era presente nella graduatoria degli alloggi - comunica l'assessore - e viveva da solo. È il primo alloggio che viene assegnato nel 2021 dai servizi alla persona - ufficio casa - ed altri quattro saranno consegnati entro l'anno. Riteniamo che le politiche della casa siano una componente fondamentale del welfare locale e concorrano alla formazione di un sistema orientato all'autonomia e alla dignità delle persone. Inoltre grazie a un accordo di partenariato con i comuni di Gallicano e Barga, con ERP e con la Fondazione Casa di Lucca - conclude la prof.ssa Motroni- è stato possibile destinare a tre famiglie altrettanti appartamenti situati in loc. Bolognana permettendo così una soluzione abitativa idonea a nuclei con minori che si trovavano nei primi posti della graduatoria. Sono queste le azioni di politiche sociali dirette al benessere della comunità in cui crediamo e nelle quali continueremo a investire nei prossimi anni".