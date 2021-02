Borgo a Mozzano



Altra frana sul Brennero, Niccolai e Puppa (Pd) sollecitano Anas: "Ripristinare viabilità"

martedì, 9 febbraio 2021, 11:57

«Vogliamo rivolgere un appello urgente alla Struttura territoriale Toscana di Anas affinché metta mano agli interventi necessari sulla strada statale 12 in grado di ripristinare quanto prima la viabilità nel tratto interessato dalla nuove frane nel territorio di San Marcello Piteglio e nel tratto lucchese nella zona di Borgo a Mozzano. È uno stillicidio di interruzioni stradali che sta mettendo a repentaglio in modo periodico l'accessibilità ai cittadini e la ricettività turistica dei nostri territori. Nello stesso tempo, visto il ripetersi di tali fenomeni a distanza di breve tempo, chiediamo che Anas si impegni ad attuare un piano straordinario di verifiche e manutenzioni in grado di prevenire nuove frane ed interruzioni».



Lo dicono i consiglieri regionali del Pd Marco Niccolai e Mario Puppa, rispettivamente presidente e componente della commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle Aree Interne della Toscana, commentando gli eventi legati al maltempo che hanno interessato la SS12 dell'Abetone sia nel tratto pistoiese che lucchese.



«Scriverò una lettera alla direzione di Anas Toscana – aggiunge Niccolai – rispetto ad alcune problematiche delle strade statali nelle aree interne e mi riservo, sulla base delle valutazioni che ne seguiranno, di chiedere ad Anas di riferire sulla programmazione degli interventi in Commissione Aree Interne».