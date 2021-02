Borgo a Mozzano



Bertieri: “La buona politica è stare al fianco dei cittadini”

sabato, 6 febbraio 2021, 12:58

La recente verifica al Ponte di Calavorno riporta l’accento sulle problematiche della manutenzione e delle infrastrutture e dà l’occasione per una riflessione di Yamila Bertieri, consigliere comunale di opposizione che, giovedì sera, era presente in occasione della verifica.

“Ora tutti bravi a parole ma, quella sera dove eravate? Leggere gli articoli mi invoglia ancora di più a lavorare sul territorio attraverso la presenza fisica, dove possibile e non virtuale o a parole. Per questo tutte le mie interrogazioni e/o interpellanze si basano su segnalazioni delle persone. Il fatto di essere stata avvisata dai cittadini per la chiusura del ponte di Calavorno e non apprendendo la notizia solo dai giornali cartacei, che menzionano l'accaduto ma, non chi veramente era sul posto al momento in cui la vicenda era in corso...questo rinforza ancora di più la mia idea che la politica, quella giusta e sana, deve essere fatta al fianco delle persone e non stando a casa o fuori comune”.

“L'essere presente mi ha permesso di conoscere le procedure per il controllo del ponte sul" campo" e di proporre, da parte mia, una strumentazione che monotorizzi 24 ore su 24 la stabilità della struttura. Bene i tavoli di concertazione ma, poi servono anche i fatti concreti che i cittadini si aspettano, soprattutto per quelle attività e famiglie, che stanno soffrendo di tale disagio stradale. Facile ora parlare dei problemi delle infrastrutture ...ma in questi anni, dove eravate tutti?”.