Borgo a Mozzano celebra l'8 marzo con un ricco calendario

martedì, 23 febbraio 2021, 13:04

Any woman who understands the problems of running a home will be nearer to understanding the problems of running a country.

(Margaret Thatcher)

L’amministrazione comunale, in occasione della Giornata internazionale della Donna, vuole ribadire l’importanza della promozione delle politiche di genere attraverso la realizzazione di un lavoro di rete tra ente comunale, terzo settore, scuola e centri antiviolenza con l’obiettivo di incentivare giornate di riflessioni, campagne di informazione, sensibilizzazione e interventi formativi rivolti ai più giovani all’interno delle scuole che prevedono l’implementazione di un percorso di attività integrate e coordinate, calibrate a seconda dei livelli di apprendimenti degli studenti sui tempi delle pari opportunità, della relazione tra i sessi, della prevenzione della violenza di genere, dei modelli culturali trasmessi nei programmi televisivi.



Il calendario presentato è molto vasto ed articolato e prevede interventi anche sul lungo periodo come l’attivazione del progetto “Donne&Lavoro” che da la possibilità a donne che si trovano in situazioni di disagio socio/economico di ritrovare una propria autonomia non solo economica e di intraprendere percorsi nel mercato del lavoro attraverso l’attivazione di tirocini formativi. La finalità ultima è quella di consentire a donne in difficoltà la piena partecipazione alla vita comunitaria con la conciliazione di lavoro e figli.

Nel programma è prevista anche la presentazione del libro Laurea Honoris Causa della sociologa Emma Viviani, una giornata di riflessione sulla donna e la famiglia al tempo della pandemia da Covid-19 che ha cambiato il mondo;un salotto di idee e di confronto che porterà ad approfondire la centralità del ruolo della donna oggi.

"L’augurio - afferma il vicesindaco, assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità, prof.ssa Roberta Motroni - per questo otto marzo è che tutte queste iniziative non siano solo per le donne ma anche per tutti gli uomini e tutti i componenti del nucleo familiare che si sentano coinvolti in questo percorso di lavoro di politiche di genere".

Nel dettaglio la locandina delle iniziative realizzate con varie collaborazioni: Dipartimento Toscano di Sociologia, Misericordia di Borgo a Mozzano, Centro Antiviolenza Luna e Centro Antiviolenza “Non ti scordar di te”: due centri importantissimi e fondamentali che lavorano nel territorio della provincia di Lucca contro la violenza sulle donne.

In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle particolari condizioni ad essa legate, alcuni eventi saranno fruibili a distanza.