Borgo a Mozzano



Brennero, la minoranza scrive al prefetto

sabato, 27 febbraio 2021, 15:41

Il gruppo consiliare di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", questa mattina ha scritto al preffetto di Lucca per la situazione in cui si trova la strada SS12 del Brennero.

Nella lettera si legge: "I sottoscritti: Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, in qualità di consiglieri comunali a Borgo a Mozzano, gruppo Orgoglio Comune, con la presente rappresentano la situazione inerente la strada Statale 12 del Brennero. Da troppo tempo si evidenziano disagi e malumori da parte dei cittadini e delle attività commerciali, per la sua prolungata chiusura, di quasi tre mesi, che sta peggiorando la già delicata situazione economica del territorio. Chiediamo un pieno coinvolgimento e una piena sinergia per permettere in tempi celeri, una rapida apertura. Troppe le promesse non rispettate accompagnate da false illusioni. A nostro avviso serve concretezza e trasparenza".