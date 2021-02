Borgo a Mozzano



Brennero, tavolo in prefettura. Andreuccetti: "Senso unico alternato entro 15 giorni"

martedì, 9 febbraio 2021, 13:49

Si è tenuto stamattina il tavolo convocato da provincia e prefettura, con i comuni interessati, per avere tempi certi da Anas sulla riapertura della statale del Brennero.



"Abbiamo condiviso, in maniera puntuale, le seguenti azioni in merito alla SS12 del Brennero - scrive il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti -: sulla statale del Brennero Anas garantisce di lavorare anche il sabato e la domenica mattina, così da riaprire il traffico a senso unico alternato entro 15 giorni effettivi di lavoro (sul punto ci sarà un comunicato della stessa Anas)".



"Anas - prosegue - ha comunicato di aver affidato 700 mila euro di lavori per intervenire sulla frana lato monte, con una complessiva messa in sicurezza. Sempre Anas ci ha riconfermato l'effettivo finanziamento da 6 milioni di euro per la messa in sicurezza lato fiume tra Chifenti ed Anchiano. Abbiamo chiesto che il progetto sia presentato nei dettagli in un incontro sul territorio".

"Sulla viabilità, in particolare al Ponte di Calavorno - specifica il sindaco -, sarà intensificata la presenza della forze dell'ordine per potenziare il presidio. Ho proposto che sul generale e imprescindibile tema della manutenzione ci si faccia portavice di una proposta nazionale, chiedendo l'implementazione del fondo di solidarietà trasferito dallo stato ai comuni, per dare agli enti locali una contribuzione straordinaria da spendere unicamente, con spesa certificata, sulla manutenzione delle strade comunali".

"Sono soddisfatto dell'incontro - conclude Andreuccetti -: c'è la necessità di dare risposte concrete e credibili a tutta la nostra gente. Ringrazio il prefetto e tutti gli enti coinvolti".