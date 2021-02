Borgo a Mozzano : corsagna



Corsagna, la casa famiglia spegne 26 candeline

mercoledì, 10 febbraio 2021, 17:55

Domani (11 febbraio), ricorrenza della Beata Vergine di Lourdes e Giornata Mondiale del Malato, è il 26° anniversario dell’inaugurazione della Casa Famiglia “Don Alessio Bachini” di Corsagna. La casa famiglia, inaugurata nel 1995, è un punto di riferimento per la popolazione e per l’intera Mediavalle.

Ogni anno la ricorrenza era festeggiata con una celebrazione presieduta dal parroco e da un momento conviviale assieme agli ospiti della RSA, i loro familiari e vari invitati.

Quest’anno “eccezionale” a causa della pandemia da Covid-19, non sarà possibile festeggiare come da tradizione. Per ricordare questo importante anniversario “in sicurezza”, la Misericordia ha aperto le porte della casa in maniera virtuale: intorno alle 12.30, dopo il pranzo, ci sarà un momento di festa con gli anziani e gli operatori della struttura, che taglieranno una torta in uno spirito di condivisione e convivialità.

I familiari, gli amici e la popolazione tutta è invitata a collegarsi su Facebook a “Casa Famiglia Corsagna” e seguire in diretta l’evento.