Frana Brennero, sopralluogo della regione: domani convocato tavolo

lunedì, 8 febbraio 2021, 13:48

Il consiglieri di opposizione Yamila Bertieri, Claudio Gemignani e Laura Lucchesi depositeranno un'interrogazione per chiedere la manutenzione ordinaria della passerella che collega Pian della Rocca con Fornoli

lunedì, 8 febbraio 2021, 12:48

Una bella notizia in questo periodo di emergenza e di crisi economica viene dal comune di Borgo a Mozzano dove mercoledì è stato assegnato il primo alloggio del 2021. L'appartamento è stato consegnato dall'assessore alle politiche sociali e vice sindaco, prof.ssa Roberta Motroni, mercoledì 3 febbraio

sabato, 6 febbraio 2021, 12:58

La recente verifica al Ponte di Calavorno riporta l’accento sulle problematiche della manutenzione e delle infrastrutture e dà l’occasione per una riflessione di Yamila Bertieri, consigliere comunale di opposizione che, giovedì sera, era presente in occasione della verifica

venerdì, 5 febbraio 2021, 22:36

A seguito dell'avviso pubblicato dal dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio, il comune di Borgo a Mozzano ha indetto una manifestazione d'interesse per individuare un soggetto partner disponibile a coprogettare interventi per partecipare a "Educare in comune"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 18:22

Un’ottima notizia per il comune di Borgo a Mozzano, che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana finalizzato alla realizzazione della connettività ad internet in banda larga nelle scuole

martedì, 2 febbraio 2021, 16:11

La doppia frana avvenuta, nel giro di un mese e mezzo, lungo la statale 12 del Brennero, tra il Ponte della Maddalena e Chifenti, ha di fatto rivoluzionato la viabilità della zona. Inevitabile la formazione di lunghe code negli orari di punta della giornata