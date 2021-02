Borgo a Mozzano



Lavori per 1 milione di euro da parte di Enel nei prossimi due anni

martedì, 16 febbraio 2021, 16:56

La recente ondata di maltempo, tra pioggia, neve e ghiaccio, ha evidenziato le tante criticità di cui soffre il territorio della Valle del Serchio, nessun comune escluso. In particolare si erano verificati prolungati black – out alle linee elettriche che hanno creato enormi disagi alla popolazione: inevitabile, terminata la fase di emergenza, la creazione di un tavolo di lavoro tra Enel e le autorità locali per chiedere interventi su linee ormai vetuste, perché tali disagi non si verifichino più in futuro.

E’ lo stesso sindaco Patrizio Andreuccetti, che ha incontrato i vertici Enel insieme al capogruppo Armando Fancelli, a comunicare la notizia di investimenti straordinari di 1 milione di euro nel comune di Borgo a Mozzano nel biennio 2021/2022, che fanno parte dei 10 milioni totali in Valle del Serchio.

“A seguito di queste problematiche – spiega il primo cittadino - la nostra amministrazione ha portato in consiglio comunale un documento, votato all'unanimità, in cui si chiedevano ad Enel, a Gaia, agli operatori di telefonia, interventi migliorativi tempestivi. La risposta di Enel, anche grazie ad un incontro con la prefettura, non si è fatta attendere. Gli investimenti riguardano azioni risolutive sulle centraline e sulle linee di Castello, Chiusurli, Loc. Colle (colline di Valdottavo); interventi per interrare la grande linea Piano della Rocca- Cerreto- Borgo (da cui dipende il sistema di luce elettrica anche verso Corsagna); interventi nella zona di Pescaglia, al confine con Borgo (da cui dipendono Diecimo e zona alta di Valdottavo)”.