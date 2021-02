Borgo a Mozzano



Lega: "Raccolta rifiuti, disagi per cambio gestore"

lunedì, 22 febbraio 2021, 10:55

di daniele venturini

Il commissario della sezione Mediavalle e Garfagnana Lega, Luigi Pellegrinotti, e il suo responsabile delegato dell'area Mediavalle, Cipriano Paolinelli, dopo quasi due mesi dal cambio gestore per la raccolta rifiuti nel comune di Borgo a Mozzano, che è passato da Sistema Ambiente a Ascit dal 1 gennaio.



Affermano i due politici: "I cittadini del comune di Borgo a Mozzano continuano a contattarci per manifestare i loro disagi e la loro insoddisfazione per il servizio offerto. Alcuni di essi sono stati addirittura costretti a rivolgersi direttamente alla direzione di ASCIT, per porre le loro segnalazioni, altri invece, in più occasioni si sono visti non ritirare l'immondizia, avendo rispettato il giorno indicato e il regolamento".



"Tra le tante novità - aggiunge il responsabile delegato Cipriano Paolinelli - l'arrivo del nuovo gestore ha portato ai cittadini del comune anche una sorpresa, non affatto gradita, ovvero la quota aggiuntiva di due euro al mese per lo smaltimento del verde. A parere dei due rappresentanti della Lega, un'altra cosa non è chiara: dove sarà ubicata la nuova stazione ecologica comunale? Come sarà organizzata?"



"Voci indiscrete - continua Pellegrinotti - riportano che sarà collocata nella zona di Socciglia, che però a mio parere non è una scelta proprio azzeccata, perchè questa località è scomoda e fuori mano per la maggior parte dei cittadini".



"Sappiamo poi che in merito al cambio del gestore per la raccolta dei rifiuti, - precisa Cipriano - sono già state avanzate all'amministrazione, dal gruppo di minoranza alcune richieste, per quanto a mia conoscenza, ancora non sono state prese in considerazione".



"Ci rivolgiamo all'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, - concludono il commissario e il suo delegato Lega Salvini Premier della Mediavalle e Garfagnana - che si faccia garante del regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, in modo che i cittadini residenti in questo comune, non abbiano in futuro più disagi e, il servizio erogato, sia all'altezza delle aspettative, considerato il costo che ogni cittadino deve sostenere per beneficiare, di questo servizio".