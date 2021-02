Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: “Nuovo gestore raccolta rifiuti, criticità da risolvere"

martedì, 23 febbraio 2021, 16:46

“Circa un mese fa, era il 19 gennaio – esordiscono i consiglieri di opposizione del gruppo Orgoglio Comune - abbiamo protocollato la richiesta per la convocazione in forma congiunta ed in via telematica, della commissione consiliare Ambiente, della commissione extra consiliare Ambiente ed energie rinnovabili e dell’osservatorio rifiuti zero per un confronto costruttivo e puntale dopo circa 1 mese dall’inizio della raccolta e gestione dei rifiuti con il nuovo gestore Ascit. Ci è stato risposto che la riunione congiunta della commissione extra consiliare e dell’osservatorio è una prassi sempre attuata negli anni, tenuto conto delle finalità similari dei due organi e che sarebbe stata sicuramente convocata non appena il nuovo sistema di raccolta di rifiuti introdotto da Ascit sarebbe stato a regime, ci è stato anche detto che si attendeva che Ascit nominasse il suo rappresentante all’interno dell’osservatorio rifiuti zero, ed infine per quanto riguarda invece la convocazione della commissione consiliare Ambiente ci è stato risposto che sarebbe stata convocata a breve con l’obiettivo di discutere di tutto quello che concerne la stazione ecologica, il conferimento e il sistema di incentivi per la raccolta di determinati rifiuti, sistema peraltro già in atto con il precedente gestore.

Continuiamo a ricevere segnalazioni per problematiche connesse sia al servizio di raccolta rifiuti che ai servizi previsti presso la stazione ecologica, a questo punto, passato più di un mese dalla nostra prima richiesta, siamo nuovamente a sollecitare la convocazione delle commissioni consiliari, extra consiliari e dell’osservatorio rifiuti zero”.