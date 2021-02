Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Scuola, risolvere problematiche"

martedì, 2 febbraio 2021, 10:01

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", pone una seconda riflessione a seguito delle molte segnalazioni che, ancora una volta, sono sopraggiunte dai cittadini riguardanti la scuola.



"Sembra infatti - esordiscono i consiglieri - che fin prima delle vacanze di Natale, presso le scuole medie, ci sia una finestra rotta e che gli alunni della classe ogni mattina, non sapendo dove andare per poter seguire le lezioni, debbano aspettare che gli sia detto quale aula è per quel giorno a loro destinata".



"È pure accaduto - affermano i consiglieri - che i ragazzi siano stati messi nel laboratorio di arte, impedendo così a sua volta alle altri classi di poter fare l'attività preposta per quell'aula. Pare inoltre, che in una sola mattina il luogo per poter esercitare il loro bel diritto allo studio, venga cambiato più di una volta. Bene occuparsi nel raccogliere firme contro il fascismo e nazifascismo con tanto di riferimenti alla costituzione, ma è sempre la stessa che ci ricorda l'importanza di un altro diritto, quello allo studio, cosi come il decreto del presidente del consiglio di minsitri n.138 del 1995, che menziona il diritto dello studente nello studiare in un ambiente confortevole, igienico, ma soprattutto sicuro, con servizi in grado di garantire una permanenza a scuola idonea per gli alunni e per le persone".



"Ma - incalza il gruppo -, proprio sul piano sicurezza, ritorniamo ad evidenziare un'altra problematica fatta notare anche da noi, pochi giorni fa, da alcuni genitori con tanto di segnalazione al primo cittadino e all'ufficio competente ad oggi però non ancora risolta. Le nuove reti che delimitano il piazzale dove gli alunni spesso giocano durante l'intervallo, in alcuni punti, sono dissaldate con il rischio di tagli o graffi ai bambini; ma la parte più pericolosa è quella adiacente alle scalette che versano sulla strada per Tombeto perché vi è la presenza di spunzoni esterni".



"Ad oggi - conclude la minoranza - nulla è stato fatto e, anzi, quando abbiamo chiesto delucidazioni a chi di competenza, ci è stato risposto che per i lavori della scuola si deve sentire l'assessore competente, anche se il problema è da diverso tempo sotto l'occhio di tutti e che non sanno quali siano i tempi previsti per l'inizio dell'intervento di messa in sicurezza. La domanda che allora ci poniamo è questa: "cosa aspettano, che qualcuno si faccia del male?" Quanto tempo ci vuole per la creazione di un cancello e l'innalzamento della rete a 1,80 cm? A nostro avviso, proprio perché è una questione di sicurezza doveva essere risolto prima dell'inizio della scuola e non serve essere dei tecnici per capire la pericolosità della situazione".