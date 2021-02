Borgo a Mozzano



Passerella Pian della Rocca-Fornoli: le opposizioni interrogano le giunte

lunedì, 8 febbraio 2021, 13:48

Il consigliere in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", Yamila Bertieri, e i consiglieri di minoranza a Bagni di Lucca con il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, depositeranno un'interrogazione per chiedere la manutenzione ordinaria della passerella che collega Pian della Rocca con Fornoli.



"Le opere infrastrutturali nell'ultimo ventennio - esordiscono i tre consiglieri - hanno assunto sempre di più un ruolo di rilievo nell'architettura contemporanea, soprattutto per quanto riguarda le passerelle ciclopedonali o pedonali. La crescente espansione urbana e i conseguenti aumento e mutamento degli assi viari e ferroviari hanno infatti sempre più richiesto opere di attraversamento pedonale".



"Le passerelle - spiegano - nascono agli albori della civiltà per rispondere all'esigenza dell'uomo di sormontare gli ostacoli imposti dalla natura ed è solo nel secondo dopoguerra, a seguito dello sviluppo della rete stradale, che si sono moltiplicate la loro realizzazione infrastrutturale che ha per oggetto la sicurezza e il comfort e dei cittadini. Considerato che la passerella in questione e che fiancheggia la ferrovia, è attualmente usata da alcuni cittadini, per andare o provenire alla stazione di Fornoli-Bagni di Lucca soprattutto in questo periodo che ha visto la chiusura della ss12 statale del Brennero, strada importante anche per il collegamento tra il comune di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca riteniamo, come dimostra anche il materiale fotografico realizzato attraverso un sopralluogo che la passerella necessiterebbe di una manutenzione ordinaria, poiché si presenta piena erbacce, di fango e di buche".



"Chiederemo quindi - concludono i consiglieri - quale sia l'intenzione dell'amministrazione in merito, se è possibile avere la stessa collaborazione che nel 2018 vi è stata fra il comune di Lucca, quello di Borgo a Mozzano e RFI (Rete Ferroviaria Italiana) che insieme hanno ristrutturato la passerella Piaggione-Valdottavo, (in questo caso però tra il comune di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano) diretta a migliorare il "disagio" che alcuni cittadini stanno risentendo per il problema infrastrutturale molto presente sul nostro territorio. Vorremo anche sapere, quando inizierà il famoso intervento di ristrutturazione del Ponte delle Catene. È più di un anno che poniamo il problema e ricordiamo che, come riportato anche a mezzo stampa, il tutto doveva iniziare a dicembre 2020, poi a gennaio 2021 ma, ad oggi ancora niente. Una vera opera storico-culturale, abbandonata al momento a se stessa".