Borgo a Mozzano



Piano operativo intercomunale, coinvolta la cittadinanza

giovedì, 18 febbraio 2021, 15:58

Il comune di Borgo a Mozzano ha riaperto i termini fino al 15 aprile 2021 per presentare proposte utili alla stesura del nuovo piano operativo, lo strumento di pianificazione comunale che sostituirà regolamento urbanistico.

La redazione del piano avverrà a livello di Unione dei Comuni della Media Valle, escluso il comune di Bagni di Lucca, e per questo sarà definito Piano Operativo Intercomunale.

"L’amministrazione comunale – specifica Rosetta Viviani, consigliere con delega all’Urbanistica - ritiene di fondamentale importanza far precedere l’avvio del procedimento di formazione del piano da un percorso partecipativo pubblico, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei diversi portatori di interessi specifici (imprenditori, associazionismo, operatori del settore privato in genere); in questo modo l’ente e la comunità potranno operare sinergicamente per la creazione di uno strumento di pianificazione urbanistica armonizzato e condiviso, che tenga conto anche delle nuove necessità legate ai possibili effetti del distanziamento sociale causato dall’emergenza sanitaria ancora in atto. Il coinvolgimento attivo dei vari portatori di interesse si concretizza nella presentazione di manifestazioni di interesse che potranno essere avanzate sia per l’implementazione del quadro delle conoscenze, sia presentando vere e proprie proposte o progetti, coerentemente alle previsioni e finalizzati all’attuazione degli obiettivi strategici dettate dal Piano Strutturale Intercomunale".

Sul sito internet del comune sono disponibili l’avviso pubblicato, contenente il modulo da compilare per presentare le proposte, i requisiti ed i criteri di valutazione delle proposte e tutte le informazioni utili per l’ inoltro che può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), tramite posta ordinaria o mediante consegna amano presso l'Ufficio Protocollo.

Il Servizio Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP del comune è disponibile per fornire ogni necessaria informazione, supporto o delucidazione in merito.