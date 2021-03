Borgo a Mozzano



A fuoco un magazzino dismesso sulla Ludovica

martedì, 16 marzo 2021, 12:35

di simone pierotti

Questa mattina, attorno alle 11, è scoppiato improvvisamente un incendio a circa 20 metri dalla S.S. 12 Ludovica. Le fiamme si sono sprigionate, per motivi ancora da definire, da un magazzino, dismesso da un paio di mesi per la chiusura dell’attività commerciale, un negozio di vendita e assistenza biciclette (Special Bike).



In quella zona ci sono diverse attività e l’allarme è stato immediatamente lanciato. Pronto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, con un’autopompa ed un mezzo più piccolo; inoltre una volante dei carabinieri ha momentaneamente interrotto il transito dei veicoli lungo la Ludovica.



L’intervento di spegnimento delle fiamme è durato circa un’ora e mezzo: le fiamme sono state prontamente circoscritte, per evitare eventuali “fughe” verso le abitazioni e un capannone limitrofi.