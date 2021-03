Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "Borgo a Mozzano in zona rossa da giovedì"

martedì, 23 marzo 2021, 18:12

Borgo a Mozzano zona rossa da giovedì 25 marzo. Ad annunciarlo, in una diretta Facebook, il primo cittadino Patrizio Andreuccetti che ha aggiornato i propri concittadini sull'andamento del contagio.



"Nel comune la situazione è complessa - ha affermato -. Abbiamo 287 casi ogni 100 mila abitanti, ma è probabile che domani i casi andranno ad aumentare perché ci sono persone che hanno palesato la positività al virus e non sono state ancora conteggiate".



"Confrontandomi con Eugenio Giani, presidente della regione - ha concluso -, abbiamo valutato l'opportunità di instaurare la zona rossa anche nel nostro comune. Borgo a Mozzano sarà quindi zona rossa da giovedì a domenica (compresa), con la possibilità di reiterare l'ordinanza in base a quello che succederà in questi giorni".



"Non escludo – ha spiegato il primo cittadino – che il provvedimento di zona rossa possa proseguire fino a Pasqua, visto che probabilmente ci saranno nuovi casi nei prossimi giorni. Siamo in una fase di crescita dei casi, per cui è meglio affrontare la situazione da subito prima che esplodano veri e propri focolai".



La zona rossa sarà preceduta, domani, mercoledì 24, da un'ordinanza di chiusura dei parchi e giardini pubblici. Da giovedì entreranno in vigore le restrizioni legate alla zona rossa, con il divieto di spostamento anche all'interno del comune se non in presenza di comprovati motivi. Rimangono aperte le categorie di attività commerciali considerate di primaria necessità, chiusi parrucchieri, barbieri e centri estetici. Chiuse, ovviamente, le scuole. Consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione, consentita l'attività sportiva all'aperto e in forma esclusivamente individuale.