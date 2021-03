Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano si illumina di giallo per la consapevolezza sull’endometriosi

giovedì, 25 marzo 2021, 17:40

Endometriosi: un problema per milioni di donne. Nella settimana dal 20 al 27 marzo il comune di Borgo a Mozzano si è illuminato di giallo per sostenere le donne affette da endometriosi, una malattia legata al ciclo mestruale che colpisce con diversi livelli di gravità tante giovani in età fertile: secondo i dati Istat, in Toscana, il 10 % soffre di endometriosi.



Parliamo di circa 75 mila donne, una fetta importante della popolazione, ciò nonostante questo problema che in diversi casi limita significativamente la vita di chi ne soffre è ancora poco affrontato.



Il comune di Borgo a Mozzano ha voluto a tal fine prendere parte all’iniziativa di sensibilizzazione e consapevolezza dell’Associazione Endometriosi FVG che ormai da un ventennio promuove la campagna “ROAD-ENDO | CONOSC-ENDO – Arte, Storia, Cultura, Natura e Sport s’illuminano di giallo” a sostegno di tutte le ragazze e donne affette da endometriosi.



"Informazione, diagnosi precoce e ricerca - riporta il vicesindaco Roberta Motroni - sono le principali armi da mettere in campo per combattere questa malattia, marzo è il mese dedicato all’endometriosi e deve perciò essere l’occasione per far luce su questa patologia. Pertanto la commissione Pari Opportunità di Borgo a Mozzano ha cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica allestendo locandine all’interno del palazzo comunale ed illuminando di giallo il Ponte del Diavolo. L’invito rivolto a tutte le donne - conclude il vicesindaco -, è di non sottovalutare e minimizzare dolori importanti legati al ciclo mestruale ed affidarsi sempre a centri specializzati che fanno la differenza nella lotta contro questa malattia ancora poco conosciuta.