Borgo a Mozzano



Brennero, Fantozzi (FdI): "Se la Regione investe milioni in Garfagnana, perché residenti e imprese continuano a pagare gravi danni?"

mercoledì, 10 marzo 2021, 15:29

"La risposta dell'assessore Monni, alla mia interrogazione sui danni provocati dall'emergenza maltempo in Garfagnana, è stata fin troppo istituzionale. Ha snocciolato numeri e interventi vari spiegando che la Garfagnana annualmente riceve fondi contro il dissesto idrogeologico e la manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua. In aula ho ringraziato per tanta precisione annunciando che tornerò sul tema, molto sentito sul territorio, e verificherò i reali interventi compiuti. Al momento, però, non posso esimermi da alcune considerazioni, perché, vista l'emergenza vissuta in Garfagnana, significa che, nonostante gli investimenti regionali, qualcosa non funziona e non ha funzionato!" fa notare il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi.

"La Statale del Brennero, di competenza dell'Anas ma pur sempre servizio essenziale per il territorio, rimane chiusa e lo sarà fino almeno a Pasqua, se non oltre. Le risposte e le certezze devono essere date ai residenti e alle imprese, che stanno subendo gravi danni economici e pesanti disagi nella vita quotidiana. Ricordo che, nei mesi scorsi, in Garfagnana e Mediavalle si sono registrate diverse frane, che hanno interessato la statale del Brennero e altre arterie più o meno secondarie. Ancora una volta la viabilità si è rivelata il vero tallone d'Achille della valle del Serchio".