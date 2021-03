Borgo a Mozzano



Festa per il 124° anniversario della Misericordia: inaugurato automezzo

domenica, 14 marzo 2021, 13:39

di simone pierotti

Nemmeno la pandemia frena le innumerevoli ed ammirevoli attività della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano. Sabato 13 marzo, in occasione del 124mo anniversario di fondazione (che avvenne il 14 marzo del 1897), l’Associazione borghigiana ha inaugurato un nuovo automezzo destinato ai servizi sociali.

Si tratta di un moderno e funzionale Fiat Doblò, dotato di pedana elettrica, per il trasporto di pazienti in carrozzella, che si aggiunge alla già numerosa “flotta” di questi automezzi speciali e di ambulanze: è il 71° automezzo acquistato dalla Confraternita dal 1971 ad oggi.

Come tradizione la Misericordia ha dedicato l’automezzo alla memoria di un volontario recentemente scomparso, Iacopo Tonarelli di Cerreto che, per tanti anni è stato volontario attivo come autista di ambulanze e poi come volontario nei servizi di trasporto dializzati. L’automezzo è stato benedetto davanti al convento di San Francesco, al termine di una santa Messa celebrata da Fra Mario Panconi dell’Ordine dei Frati Minori. E’ stata la stessa moglie di Tonarelli, presente assieme ai familiari, a tagliare il nastro del mezzo.

La cerimonia è stata anche l’occasione per ringraziare e l’autista Sergio Virgili che, dopo 31 anni di servizio come autista barelliere della Confraternita, ha raggiunto la meritata pensione.