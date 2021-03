Borgo a Mozzano



Motroni: "Preoccupazione a Cune per viabilità"

sabato, 13 marzo 2021, 12:24

Preoccupazione a Cune, bella frazione del comune di Borgo a Mozzano, viene dalla gran parte della popolazione che negli ultimi anni ha visto sempre più frequenti incidenti sulla viabilità.

Motivo del contendere e del rammarico della popolazione è l'assenza anche di minimi interventi stradali quali la posizione di specchi, che permettono la visione soprattutto sulle curve più strette dell'arrivo di macchine dal senso opposto.

"Da anni chiediamo il miglioramento della viabilità per Cune, non grossi interventi, basta anche poco - dichiara Motroni - un segnale, come la posizione di alcuni specchi nei tratti più difficili della nostra viabilità. Cune è una frazione montana con una viabilità stretta, come normale dalle nostre parti, tutti ne siamo consapevoli – continua la rappresentante di Fratelli d'Italia - ma porre uno specchio o dei cartelli che permettono una migliore visibilità è veramente un intervento banale e nel contempo molto utile.

Spesso avvengono incidenti proprio perchè, nel caso di mezzi grossi che occupano gran parte della sede stradale, non vi è possibilità di vederli in anticipo e quindi l'urto è assicurato.

Fino a che l'incidente avviene tra due macchine e non ci sono feriti si può già essere soddisfatti, ma se come l'ultima volta una macchina ha picchiato contro l'ambulanza che stava venendo a prendere una persona infortunata, dà il segnale di quanto possa essere pericoloso.

All'amministrazione Andreuccetti chiediamo una cosa semplice – conclude Motroni - uno specchio".