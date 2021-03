Borgo a Mozzano : valdottavo



Orgoglio Comune chiede un parcheggio più ampio al 'Parisotto'

sabato, 27 marzo 2021, 08:30

Il gruppo consiliare "Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano ha depositato un'interrogazione con oggetto la richiesta di valutare la realizzazione di un parcheggio più ampio, ma soprattutto più efficiente, adiacente il Campo Sportivo "Parisotto" a Valdottavo.



Come afferma il gruppo di opposizione costituito da Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, molto attenti alle problematiche e altrettanto presenti sul territorio, i parcheggi devono avere come principale funzione la possibilità di consentire un ordinato sviluppo del territorio e permettere a tutti di avere uno spazio a disposizione in cui parcheggiare la propria vettura senza recare fastidi, disturbi o danni ad altri all'interno di una realtà del vivere civile.



"Una realtà però - incalzano i consiglieri -, ben lontana da quella presente nella zona adiacente. Il campo sportivo "Parisotto", perché nonostante la sua riqualificazione nel 2017 abbia impegnato l'amministrazione comunale a contrarre un mutuo di circa 547.000 euro con il credito sportivo per la realizzazione dei lavori il suo parcheggio è a dir poco "deprimente".



I consiglieri che hanno presentato a nemmeno due anni dal loro insediamento diverse interrogazioni e proposte molte delle quali con oggetto proprio i posteggi, a dimostrazione che è una tematica molto sentita dai cittadini, affermano infatti, che nel luogo in questione (Parisotto), manca la manutenzione straordinaria, è privo di posti sufficienti per coloro che portano o vengono a prendere i propri figli all'allenamento o alle partite ed è circondato da una vegetazione incolta.



"Eppure sappiamo - continua il gruppo - che in relazione alla sua destinazione, per attività sportiva, dovrebbero essere previste, a servizio dell'impianto, adeguate aree da destinare al parcheggio dei veicoli per il trasporto individuale o collettivo dei diversi utenti e quindi deve essere garantito un efficiente parcheggio. Come ci è stato segnalato però da molti cittadini, le persone sono costrette a parcheggiare le loro auto lungo la carreggiata creando disagi e/o dei rischi alla circolazione causa mancanza di posti disponibili nel parcheggio presente. Per non parlare del tratto di strada che conduce ad esso poco illuminato, ma quello dell'illuminazione è un problema ormai noto su tutto il territorio comunale".



"Con la nostra interrogazione - concludono gli eletti - vogliamo chiedere e sapere quale sia l'intenzione dell'amministrazione in merito; se vi è la possibilità da parte loro, di realizzare un efficiente parcheggio nella località in oggetto; se sia presente la previsione per la realizzazione di un parcheggio più ampio, nello strumento di pianificazione urbanistica vigente o in fase di nuova formazione e se nel caso non sia presente la previsione nello strumento, se vi è intenzione da parte loro di inserirlo anche mediante apposita variante urbanistica".