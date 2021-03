Borgo a Mozzano



Scontro frontale sulla Ludovica: due feriti al San Luca

lunedì, 29 marzo 2021, 20:56

di simone pierotti

Scontro tra due autoveicoli, questa sera attorno alle 19, lungo la via Ludovica, all’altezza dello svincolo tra la S.P. 20 e la S.P. 2, a poche decine di metri dal Ponte del Diavolo. Un furgone di una ditta, proveniente dalla Garfagnana, si è scontrato, per cause non ancora definite, con un’automobile, una station wagon di colore bianco proveniente da Lucca. L’impatto tra i due veicoli è stato pesante: allertato immediatamente il 118, sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente due autoambulanze della Misericordia di Borgo a Mozzano, una medicalizzata e una non. Vista la dinamica dei fatti, era stato allertato l’elisoccorso Pegaso che, per fortuna, non è servita.

Entrambi i conducenti dei due veicoli, un giovane di circa 30 anni e un uomo di mezza età, sono stati trasferiti al pronto soccorso del San Luca di Lucca: il più grave, in codice rosso, per un trauma cranico, il meno grave in codice giallo per alcuni traumi.

Sul luogo è intervenuta anche una pattuglia della locale stazione dei Carabinieri per dirigere il traffico lungo la Ludovica, in un primo momento interrotto.