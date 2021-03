Borgo a Mozzano



Scoppia incendio nella notte, paura ad Anchiano

venerdì, 5 marzo 2021, 12:36

di simone pierotti

Paura, ieri sera, nella frazione di Anchiano per un incendio che, improvvisamente, è scoppiato nei pressi del centro abitato. Attorno alle 21, alcuni rumori forti hanno richiamato l’attenzione degli abitanti del paese che hanno notato le fiamme nei pressi di un campo incolto.



Immediato l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco che hanno proceduto a spegnere il fuoco che, evidentemente, era partito da una struttura in legno, una rimessa agricola dismessa e da qui si era propagato in direzione di un vicino canneto. Fortunatamente l’incendio è stato spento prima che potesse allargassi e coinvolgere altre strutture vicine.



Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Ignote le cause che hanno provocato l’incendio.