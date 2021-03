Borgo a Mozzano



Un anno dalla morte di Ivan J. Houston: il ricordo di Bertieri

martedì, 2 marzo 2021, 12:42

Yamila Bertieri, consigliere Lega a Borgo a Mozzano con il gruppo "Orgoglio Comune", ricorda Ivan J. Houston, caporale nella 92ª Divisione di Fanteria Buffalo (formata da valorosi soldati afroamericani, durante la campagna di liberazione d'Italia, nella Seconda Guerra Mondiale) a un anno dalla sua morte.

"Ivan è venuto a mancare il 1 marzo 2020 all'età di 94 anni - esordisce Bertieri -. Era nato il 15 giugno 1925 e all'età di 19 anni si era trovato a combattere sul fronte della Linea Gotica. Da quei drammatici giorni non aveva mai dimenticato Lucca e la Toscana, tanto da voler tornare spesso a rivedere quei luoghi e quando veniva, alloggiava in una villa lucchese, usata in tempo di guerra come quartier generale del battaglione".

"Ivan - aggiunge Bertieri - ricordava bene e raccontava con accuratezza quello che è stato il nostro territorio e quello che lui ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. É venuto anche qui Borgo a Mozzano e presso la sala delle Oblate, ha presentato il suo libro "Black Wariors. I Buffalo Soldiers" in collaborazione con "il Museo della Linea Gotica di Borgo a Mozzano " con il presidente dottor Pieroni".



"Mi auguro - conclude Bertieri - che in futuro siano organizzati nuovamente eventi simili, testimonianza di quello che il nostro territorio è stato perché Ivan, insieme a tanti ragazzi, ha contribuito a liberarci da un'ingiusta guerra".