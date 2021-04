Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Realizzare il parco giochi di Oneta"

domenica, 25 aprile 2021, 09:04

Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano con il gruppo di "Orgoglio Comune", chiede l'avvio dei lavori per il parco giochi di Oneta.



"Apprendo con soddisfazione - esordisce Bertieri - che si sono conclusi i passaggi burocratici che hanno reso possibile il trasferimento di proprietà del terreno individuato per la realizzazione del parco giochi nella frazione di Oneta, terreno donato da una famiglia del paese".



"Sono dell'idea - afferma - che ogni frazione dovrebbe avere uno spazio attrezzato, utile per i giochi dei bambini, che diventa poi anche un luogo di socialità per tutti gli abitanti del paese. Ora che l'iter burocratico, connesso alla donazione del terreno da parte della famiglia Matelli, sembra essersi finalmente concluso, mi auguro che l'amministrazione comunale voglia celermente procedere alla realizzazione del parco giochi, coinvolgendo anche il comitato paesano che, sicuramente, non si tirerà indietro dal collaborare".



"Visto che ci avviciniamo alla bella stagione - conclude -, male non sarebbe vedere la sua realizzazione prima dell'estate, evitando ai bambini di continuare a giocare in una piazza adibita a parcheggio e transito delle auto. Il prossimo consiglio comunale sarà quindi un'occasione per valutare le possibilità della realizzazione del parco giochi di Oneta".