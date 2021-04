Borgo a Mozzano



Donato un defibrillatore al Villaggio del Fanciullo

mercoledì, 28 aprile 2021, 18:28

Il consiglio direttivo del Consorzio Revision Art, costituito da Confartigianato Imprese Lucca, e che ha ben tre sedi dislocate sul territorio provinciale, una a Lucca, una a Capannori e una a Borgo a Mozzano, ha deciso di donare un defibrillatore al Villaggio del Fanciullo.

La consegna, da parte del presidente del Consorzio, Paolo Del Dotto, al direttore del Villaggio, Don Leonardo Della Nina ed al tesoriere dott.ssa Elisabeth Franchini, è stata fatta presso la sede della Confartigianato Imprese di Lucca, alla presenza di una rappresentanza dei soci del Consorzio Revision Art.

"La donazione - ha sottolineato Roberto Favilla, direttore di Confartigianato - è stata voluta in memoria dei soci fondatori che sono scomparsi e, proprio per questo, oltre al defibrillatore è stata consegnata anche una targa con i nomi dei soci deceduti. Purtroppo, per il rispetto delle misure imposte per prevenire la diffusione del covid-19 non è stato possibile coinvolgere i familiari delle persone scomparse alle quali va però un sentito ringraziamento per la lungimiranza avuta dai loro congiunti nel creare questo Consorzio che è presente, in provincia di Lucca, da quasi 25 anni".