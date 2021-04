Borgo a Mozzano



Dopo 40 anni, va in pensione la storica dipendente comunale Giuditta Turri

giovedì, 1 aprile 2021, 17:04

di simone pierotti

Dopo la bellezza di 40 anni di onorato servizio per diverse amministrazioni comunali della nostra provincia, ieri, 31 marzo, è stato l’ultimo giorno di lavoro per Giuditta Turri. Dal 1989 dipendente del comune di Borgo a Mozzano con svariati incarichi: assunta come bibliotecaria con la specializzazione in progetti di catalogazione per la Regione Toscana, inizialmente precaria, nel 1996 è passata “di ruolo”. Una lunga carriera in biblioteca partita nel 1981 al comune di Lucca, in seguito analoghi ruoli a Barga, Castelnuovo di Garfagnana (il suo comune di origine), Giuncugnano, Molazzana, Fosciandora e infine Borgo a Mozzano.

Giuditta si è subito distinta per le qualità umane e lavorative e, nel corso degli anni, ha ricoperto diversi incarichi: da bibliotecaria a segretaria del sindaco, a responsabile Ufficio relazione al pubblico ad addetto stampa e referente per l’organizzazione delle manifestazioni. In quegli anni ha conseguito la tessera di giornalista pubblicista ed è stata punto di riferimento per i più importanti eventi istituzionali e manifestazioni come il Teatro di Verzura.

“Oggi mi godo il primo giorno di riposo – ci ha confessato – ma la mia mente è già attiva per progetti futuri a cui sto lavorando. Ringrazio tutti i colleghi e amministratori conosciuti in 40 anni di lavoro, in particolare a Borgo a Mozzano, divenuta per me una vera famiglia. Ringrazio i quattro sindaci con cui ho collaborato: Scipioni, Brunini, Poggi, Andreuccetti”.

Come festeggerai questo traguardo? “Per ora non è stato possibile festeggiare, anche perché la maggior parte dei colleghi si trova a casa in smart working ma confido che, nel mese di maggio, farò una bella festa nel giardino del Convento di San Francesco”.

Cosa farai adesso, non ci crediamo che ti riposerai e basta … “In effetti, sono nata per essere attiva, mi dedicherò a qualche progetto a cui ho già lavorato e ad una associazione di promozione sociale a cui avevo pensato insieme a mio marito che purtroppo non ha potuto vederne la luce. Tengo molto a questo progetto che svelerò a tempo debito”.

Lo stesso sindaco Patrizio Andreuccetti ha voluto salutare Giuditta Turri tramite un messaggio pubblicato sui social.